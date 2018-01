2015 e 2016: tempos punk para o rock.

Scott Richard Kline ou Scott Weiland, cantor, compositor e líder da banda Stone Temple Pilots, morreu aos 48 anos no dia 3 de dezembro de 2015.

Ian Fraiser Kilmister ou Lemmy Kilmister, fundador da banda Motörhead morreu aos 70 anos, no dia 28 de dezembro de 2015.

Stephanie Natalie Maria Cole ou Natalie Cole, cantora e compositora, filha de Nat King Cole, morreu aos 65 anos no dia 31 de dezembro de 2015.

David Robert Jones ou David Bowie, cantor, compositor, ator, autor e camaleão morreu aos 69 anos no dia 10 de janeiro de 2016.

Glenn Lewis Frey ou Glenn Frey, guitarrista, cantor, compositor, fundador da banda Eagles morreu aos 67 anos no dia 18 de janeiro de 2016.

Dale “Buffin” Griffin, baterista e fundador da banda de glam rock Mott the Hoople, morreu ao 67 anos no dia 17 de janeiro de 2016, vítima do Mal de Alzheimer.

Ouça You Belong to the City, com Glenn Frey: