Vontade de progresso

Às 23h52 de terça-feira 12-2-13 a Lua que cresce ingressou em Áries e está em conjunção com Urano, sextil com Júpiter e quadratura com Plutão até 19h34 de quarta-feira 13-2-13, horário de verão de Brasília.

Esse algo maior que você sente e pressente é o motivo essencial de sua busca por maior progresso, mais beleza, bondade e verdade.

Esse algo maior é a Vida que vive através de sua presença, que você a direciona na produção de acontecimentos e enumerações, ou se entrega a ela e experimenta a paz de você ser maior do que si, maior do que seus planos de maior progresso.

Um tempo para cada coisa, um para ir na direção dos acontecimentos e outro tempo para reunir todos os aspectos que parecem desconexos na Vida maior que vive através de sua presença.

As resoluções que você toma são infalíveis, produzem acontecimentos simplesmente porque as coisas são assim.

Desacreditar suas resoluções é também outra resolução, assim o acontecimento produzido é o de ficar ricocheteando na consciência e fazer acontecer menos do que se queria.

Todas as resoluções são infalíveis.

Umas limitarão você, mesmo que movimentadas em nome de maior progresso.

Outras libertarão você, participando da experiência de não estar nem aí com a produção de acontecimentos.

Faça suas resoluções e passe todas em revista.