Vontade de fazer mil coisas

Das 21h35 de sexta-feira 4-10-13 até 19h29 de sábado 5-10-13, horário de Brasília, a Lua NOVA de Libra está em quadratura com Júpiter e sextil com Marte. No mesmo período, Saturno e Urano em quincunce.

Essa vontade louca de fazer mil e uma coisas não há de passar em brancas nuvens, com você se deliciando mentalmente com o que faria enquanto seu corpo não faz nada. Essa vontade louca precisa ser aproveitada, porque de boas intenções nunca concretizadas o caminho do inferno é pavimentado.

Agir! Quando se nasce humano entre o céu e a terra e a alma se incorpora num invólucro físico, além de continuar viajando em galáxias distantes e imaginações profundas, essa alma precisa agir, e fazê-lo de forma desapegada dos resultados, tornando o fracasso ou a vitória irrelevantes.

Agir! Este, como tantos outros, mas este em particular, é um momento de colocar em ação o que for de sua vontade, para testar se você não viaja na maionese e precisa reinventar suas vontades, ou para verificar se é necessário SINCRONIZAR melhor seus intuitos com o instrumento corporal, para que as obras sejam o mais fiel reflexo possível do que arde em seu interior, como vontade de realizar.