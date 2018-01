Você sonha? Então realize também!

7-1-12 – sábado – Das 2h44 até 15h53, horário de verão de Brasília, a Lua quase Cheia de Gêmeos está em trígono com Saturno e Netuno, também em oposição a Mercúrio. No mesmo período, Mercúrio está em sextil com Saturno e Netuno.

Dentre a interminável lista de certezas com que nossa humanidade pode contar, há uma que deve ser tida em conta todos os dias: não se pode pretender que os mais elevados e dignos sonhos se realizem automaticamente aqui na Terra, será necessário lutar e persistir até ver esses sonhos realizados.

Há um convencimento tolo em nossa civilização, promovido por um grande filósofo, Kierkegaard, que com seus complexos raciocínios instaurou a Era do convencimento de que a única certeza que nós humanos teríamos era a da nossa morte. Pois isso foi um engano, a lista de certezas é interminável; é certo que nos relacionaremos, é certo que alternaremos prazeres e dores, é certo que experimentaremos alegria assim como também tristeza e, como disse anteriormente, é certo que para realizar nossos mais elevados sonhos e ideais tenhamos de lutar acirradamente e persistir nessa luta até conquistar o que desejamos.

Se você tiver isso em conta todos os dias de sua vida, então aproveitará melhor o tempo e conseguirá lutar sem esmorecer nem tampouco usar tempo precioso para divagar nas decepções e frustrações, como se a vida aqui na Terra fosse uma certeza de sofrimento.

Estamos aqui para realizar, estamos aqui para inventar e tirar nossos inventos do mundo subjetivo até transformá-los em realidade concreta.

Agora é um dos inúmeros períodos astrológicos em que você terá mais uma chance de aproximar a teoria da realidade e se esforçar um pouco mais para que essa aproximação seja clara e certa.

Próximo boletim será publicado às 15h53 de 7/1/12