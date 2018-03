Você progredirá, apesar de tudo

Às 0h26 de sábado 17-8-13 a Lua que cresce ingressou em Capricórnio e está em quadratura com Vênus, sextil com Netuno e Saturno, conjunção com Plutão e oposição a Júpiter até 19h04, horário de Brasília.

Apesar do seu temor de ter perdido o bonde, apesar dessa certeza nutrida pelo seu sentimento de inferioridade de que no passado você poderia ter feito isso ou aquilo, mas teria tomado decisões erradas, apesar dessas certezas imaginárias, você progredirá.

Você progredirá porque a conjugação indica o futuro do presente, que em si o encerra e nutre em gestação, o potencial está todo aí, é o próprio Universo do qual suas moléculas são feitas, o infinitesimalmente pequeno e o infinitamente grande em você é feito da mesma matéria do Universo, e o Universo progride.

Você desconfia? Aí começa a empacar o progresso, porque sua mente se acostumou a imaginá-lo distante, alheio aos seus apelos, algo que só pessoas muito especiais mereceriam.

Você progredirá porque é isso mesmo que está acontecendo neste momento, o progresso está em andamento.

Observe o fluxo, as coisas não pioraram, recuse qualquer pensamento que se oponha a essa afirmação.

Seu poder de afirmar o que é óbvio e ululante não vai fazer o progresso acontecer, apenas vai descortiná-lo e aproveitá-lo.

Você progredirá no sentido que quiser e, principalmente, naquele que seus pensamentos apontarem.

Cuide, por isso, de seus pensamentos, para que o progresso seja luminoso em vez de decadente.

Purifique seus pensamentos de quaisquer distorções, você não precisa progredir para mostrar qualquer coisa a ninguém, seu progresso é parte do fluxo do Universo, que tende ao bem comum; progridem as pessoas que você aprecia e também as que você despreza.

Da mesma forma progridem os pensamentos que em sua própria mente conduzem você a panoramas agradáveis e também aos pesadelos.

Progredir é inevitável.