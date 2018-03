Às 6h43 de quinta-feira 8-9-11 a Lua que cresce ingressou em Aquário e está em sextil com Urano e quadratura com Júpiter até 2h07 de sexta-feira 9-9-11, horário de Brasília. No mesmo período, Mercúrio e Netuno estão em oposição.

O mundo está louco, mas você não precisa enlouquecer junto com ele; você pode manter a cabeça no devido lugar, só que esta afirmação não significa, na atualidade, a mesma coisa que outrora.

Outrora, manter a cabeça no lugar seria agir com bom senso e comedimento. No momento atual da história humana, manter a cabeça no lugar indica a necessidade de cometer o desvario de dar mais atenção à intuição do que à razão, o que em muitos casos se expressará mediante atitudes mais parecidas com a loucura do que com a sanidade.

Loucos são agora os que posam de racionais, mas na intimidade sabem que não detêm domínio algum sobre a realidade.

Saudáveis, por outro lado, são os que parecem loucos, porque sonhadores e ardorosos defensores de mudanças radicais.

Faça você seus movimentos dentro de sua esfera de influência, guiando seus passos e atitudes pela intuição que surgir durante este período.

Próximo boletim será publicado às 2h07 de 9/9/11