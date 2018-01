Às 4h35 de terça-feira 24-9-13 a Lua que míngua ingressou em Gêmeos e está em quadratura com Netuno e sextil com Urano e Marte até 16h22 de quarta-feira 25-9-13, horário de Brasília.

Que você ainda não tenha conseguido aproximar sua realidade dos sonhos que fazem ferver seu coração de vontade de realizá-los não há de se converter numa autorização para você questionar esses sonhos e, finalmente, desistir desses.

Você é seus sonhos, seus sonhos são você, sem os sonhos você não é ninguém, mas como mesmo sendo ninguém você ainda existiria, então você se transformaria em mais uma das tantas engrenagens de um sistema civilizado que se especializou em triturar corações. Uma vez seu coração triturado, inadvertidamente, na forma de mais uma engrenagem, você se especializaria também em triturar os corações de todos quanto passassem pelo seu caminho.

Ignorar os sonhos é ignorar o que faz de você um ser humano digno.

Que seja complicado realizar seus sonhos ou mesmo tentar se aproximar desses, isso não há de autorizar você a desistir, mas incentivar a continuar dando o melhor de si nesse sentido.

Questionar, você pode questionar tudo que quiser, afinal, a mente está aí disponível para isso. Os questionamentos, porém, hão de servir para você se livrar da parte de ilusão que impede sua aproximação aos sonhos e nunca o contrário.

E quem disser a você para descer do céu e colocar os pés no chão será alguém que ainda não se atreveu a considerar que esse chão firme no qual supostamente você devia se ancorar também levita no infinito e se movimenta no oceano colossal de vida que é o Universo.