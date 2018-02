Você e o mundo, o Mundo e você

Das 7h39 de sexta-feira 29-6-12 até 16h47 de sábado 30-6-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Escorpião está em sextil com Marte. No mesmo período, Sol em oposição a Plutão e quadratura com Urano.

Fazer limonada com os limões e se regozijar com o resultado, eis a fórmula propícia para este período, no qual respinga para tudo quanto é lado o resultado de décadas de inépcia governamental, conta que nunca foi paga pelos ineptos, mas por aqueles que trabalham e trabalham e trabalham, tendo como esperança apenas uma satisfação e outra de vez em quando.

Que este mundo foi feito para os corruptos e criminosos se darem bem não deve haver dúvida alguma, mas que isso teria prazo de vigência tampouco deve ser colocado em questão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todos os profetas concordam sem nunca ter combinado nada entre eles e elas, o império do crime está nos últimos estertores.

Isso não significa que nunca mais haverá crime, apenas que teremos a felicidade de deixar de ser o crime organizado o que dá as cartas no mundo. O crime, assim, passará a ser uma eventualidade e não mais a regra. Assim será o que deve ser.

Enquanto isso, todos os humanos de boa vontade continuam tendo de fazer o melhor com o pior que o mundo lhes enfia goela abaixo todos os dias, fazer limonada com os limões.

Agora é um desses momentos que, por sustentar uma nota propícia nesse sentido, requer apenas mais um ingrediente, sua boa vontade renovada para não se deixar vencer pela ignomínia e continuar dando seu melhor, a despeito de parecer inútil.

Próximo boletim será publicado às 16h47 de 30/6/12