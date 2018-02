Às 14h56 de terça-feira 20-11-12 a Lua quarto crescente ingressou em Peixes e está em conjunção com Netuno, sextil com Marte e trígono com Saturno até 1h01 de quarta-feira 21-11-12, horário de verão de Brasília.

Existir no automático não é viver, sua alma sabe disso, mas a personalidade, indolente e preguiçosa, não faz o necessário todos os dias para renovar o contrato com a intensidade que anseia experimentar, mas que nunca acontecerá sem esforço.

Várias vezes nossa humanidade experimentou a intensidade do contato com seus ideais, com seus sonhos, com suas mais elevadas paixões, porém, muitas mais vezes enterrou essas experiências vitais sob camadas e mais camadas de repetições automáticas e formais de atitudes mediante as quais se acomodou a uma realidade muito inferior à que merece.

De vez em quando, como agora, retorna com força total a sensação de ter perdido algo no caminho e, mesmo que não haja consciência perfeita do que seria isso, pelo menos o sinal já é suficiente para evocar uma resposta.

Uma só resposta não será suficiente para contrabalançar anos e mais anos de repetições vazias, é imprescindível reconhecer o chamado em primeiro lugar, e a seguir sustentá-lo com a mesma assiduidade com que o ardor original foi enterrado.

Dá trabalho, mas é este o trabalho que proverbialmente enobrece.