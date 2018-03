Viva seu momento livre!

Às 18h49 de sexta-feira 13-4-12 a Lua quarto minguante ingressou em Aquário e está em sextil com Urano e trígono com Vênus até 12h10 de sábado 14-4-12, horário de Brasília. No mesmo período, Marte retoma progradação.

Viva um momento de liberdade, mas sem ter de esfregar essa liberdade na cara de ninguém.

Ser livre não é uma vingança, é uma atitude positiva e nobre, que provoca benefícios a todas as pessoas do mundo.

Se por acaso a prática da liberdade estiver atrelada à vontade de mostrar qualquer coisa a alguém, então será uma liberdade limitada, um paradoxo de liberdade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora você pode, pois a licença cósmica o garante, experimentar um breve, porém, intenso momento de liberdade, mediante o qual sua alma respire leveza e se nutra com a perspectiva de estar aqui neste planeta para viver a plenitude.

Um momento assim irradia influência marcante, atrai as atenções e, principalmente, contagia outras pessoas a também se manifestarem assim.

Nem sempre a irradiação de liberdade provoca simpatia, como há inúmeras pessoas presas na teia de seus próprios pensamentos dogmáticos, o surgimento de alguém livre lhes atualiza a consciência de suas prisões. Como elas não têm a boa vontade de se deixar contagiar com liberdade, atacam com agressiva tenacidade as pessoas que manifestam liberdade.

Não importa! Isso pode até ser um bom sinal de que a liberdade continua se expandindo.

Próximo boletim será publicado às 12h10 de 14/4/12