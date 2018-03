Viva intensamente

À 1h06 de sábado 21-4-12 a Lua ingressou em Touro onde completa a fase Nova em sextil com Netuno e trígono com Marte e Plutão até 20h25, horário de Brasília.

Viva seus desejos com intensidade, não tema realizá-los nem tampouco fique com a alma cheia de dedos como se para viver a intensidade de seus desejos você tivesse de pisar em ovos.

Ninguém, a não ser sua própria alma, manda em seus desejos, você é Senhor ou Senhora absoluta desta dimensão.

Se o mundo não gostar ou se preferir criticar, pior para o mundo! Através das contrariedades que provocarem essas pessoas revelam que temem viver seus próprios desejos na intensidade em que merecem ser experimentados e, transferem seus temores ao mundo e aos semelhantes, sendo muito valentes para criticar o desempenho alheio enquanto são covardes para viver a intensidade dos próprios desejos.

Quando seria a hora de viver os desejos? Todas as horas são horas, mas particularmente as deste período são mais intensas e propícias.

O Universo se manifesta através de conhecimento, de desejo, de ação e da síntese destas três funções anteriores.

Por isso, quando é hora de viver os desejos com a intensidade que merecem, considere a realidade de esse ato nada mais ser do que uma manifestação do proceder infinito e eterno do Universo.

O desejo que você experimenta com ardor e intensidade é o mesmo que nossa humanidade experimenta desde o início dos tempos.

Próximo boletim será publicado às 20h25 de 21/4/12