Vida fácil

Das 13h53 de segunda-feira 9-12-13 até 4h42 de terça-feira 10-12-13, horário de verão de Brasília, a Lua quarto crescente de Peixes está em trígono com Júpiter e sextil com Vênus.

Aproveita, a vida não é sempre difícil como os seres humanos a descrevem, do fundo de seus ressentimentos por se imaginarem exilados do paraíso. A vida também apresenta momentos em que tudo flui, em que tudo é fácil.

Talvez esses momentos sejam mais longos do que parecem, talvez os que complicamos as coisas somos nós, os humanos, porque nos é inerente a complicação. “Olhai os lírios do campo…. Olhai as aves do céu…”

Te entrega então durante alguns instantes ao improvável pensamento de que tudo possa ser fácil, que nada precise de tua preocupação ou ansiedade, que as coisas fluam sem impedimentos…

Te entrega com confiança à Vida Maior e te deixa carregar em seus braços, como fizeste quando eras bebé e criança. A confiança é fundamental para que as facilidades se manifestem e capturem tua percepção.

Se quiseres, testa essas facilidades, te dedica a tomar atitudes diante daqueles acontecimentos que até aqui te desafiaram e diante dos nós que não conseguiste desamarrar. Testa as facilidades deste momento, te atreve a enfrentar o que em outros momentos não enfrentarias, dada a complexidade do cenário.

Mesmo sem testares nada, de alguma forma misteriosa, como é próprio do destino, algo será mais fácil para ti, mas Tu só o perceberás no mesmo grau de entrega confiante que desenvolveres.