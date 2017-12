Véspera de Natal

Das 3h19 de terça-feira 24-12-13 até 1h56 de quarta-feira 25-12-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Virgem está em sextil com Saturno e trígono com Vênus.

Quando se encontrar em casa alheia na categoria de alma convidada, domine sua mente para que essa não fique criticando detalhes fora do lugar ou cafonices que você evitaria, se fosse a sua casa.

Quando estiver na categoria de alma anfitriã, domine sua mente para que essa não fique criticando as atitudes dos convidados.

Criticar pressupõe uma dose de vaidade mascarada por argumento inteligentes, um quê de se colocar num patamar superior aos semelhantes.

Que seja difícil evocar um espírito de pura confraternização neste e em tantos outros Natais, isso não é nada além do natural, dado o estado de ânimo que permeia os relacionamentos humanos. É uma tolice pensar que as pessoas possam ter tanto domínio sobre si mesmas que deixem completamente de lado os conflitos e se dêem abraços e afagos sinceros e profundos em noites como esta.

A mente continua criticando, cortando com sua faca abstrata o ar e agregando peso, provocando pequenos acidentes com essa atividade, nada grave, mas bandejas com comida que caem, copos que quebram e por aí vai a lista. Nada grave, manifestações pequenas do tremendo poder mental.

A faca mental, porém, tem mais de dois gumes, e como nossa humanidade não sabe usá-la, como saber quando vai cortar também aquele que a utilizou?

Como o período que seguir a este será de Lua VAZIA e a essa altura o teor alcóolico no sangue humano estará elevado, será prudente voltar para casa, ou mandar os convidados embora, antes desse começar.

Se isso não for possível, redobrar cuidados na volta para casa.