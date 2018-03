Vencedora e vencida

Das 21h19 de quinta-feira 24-1-13 até 18h36 de sexta-feira 25-1-13, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Câncer está em trígono com Saturno e oposição a Vênus. No mesmo período, Mercúrio e Saturno em quadratura.

Um dia a alma se sente vencedora, noutro é vencida, dominada pelas circunstâncias.

De uma forma ou de outra, a alma é lutadora, persistente na investigação de si mesma e de se aprimorar na arte de navegar no infinito. Mesmo as pessoas mais reticentes a empreender qualquer movimento de autoconsciência se dobram à idéia de que tudo é uma luta e, também, que não se ganha sempre assim como tampouco a derrota é eterna.

Porém, é intrínseco que todas as almas prefiram ser vencedoras, independente da forma que a vitória tomar em cada mente.

Raros, no entanto, são os momentos como o atual, em que apesar de haver uma oscilação constante entre vencedores e vencidos, ora uns se convertendo nos outros e vice-versa; acontece agora algo peculiar, todas as almas são niveladas no patamar de vencidas, devendo, cada uma a seu modo, reconhecer que há circunstâncias avassaladoras que impedem o bom andamento das vitórias.

As almas desacostumadas a fazer exames de autoconsciência nunca enfrentariam uma situação assim, a renegam e dela fogem mediante a mentira, distorcendo tudo para não aceitar que haja qualquer sinal de derrota.

As outras, que promovem reflexão, sentem o peso do momento, mas reagem aplicando ainda maior dinamismo que o normal, para que o fluxo de energia vincule um momento com o outro e o atual passe o mais rapidamente possível.