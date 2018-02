Das 18h22 de sábado 30-7-11 até 3h21 de segunda-feira 1-8-11, horário de Brasília, a Lua Nova de Leão está em sextil com Saturno e Marte. No mesmo período, Vênus e Urano em trígono.

Vem aí uma semaninha daquelas!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É propício você se preparar para essa a partir de agora mesmo, se esquecendo de que supostamente agora seria final de semana e que por isso seu merecido descanso deveria ser desfrutado. Está mais do que na hora de você começar a organizar seu tempo de acordo com uma agenda mais elevada do que a da civilização. Considere que essa civilização está em decadência e que não oferece mais a você meios eficientes de organização, bem-estar ou prosperidade.

Utilize a agenda cósmica para se organizar; esta dispõe, por exemplo, que você adiante, dentro do possível, as tarefas da semana útil e que deixe o tempo do merecido descanso para a terça-feira 2-8-11, que será inútil do ponto de vista produtivo.

Estas afirmações subvertem a lógica cultural, mas tal lógica é feita de consensos, de conceitos dados por sabidos que não mais servem a sua busca de felicidade, mas que, pelo contrário, produzem percalços e problemas.

Você, de alma medianamente antenada, vai sentir a vocação de se organizar; o próximo passo dependerá de sua força de vontade.

Próximo boletim será publicado às 3h21 de 1/8/11