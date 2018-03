Use a razão

Das 19h02 de domingo 25-3-12 até 16h26 de segunda-feira 26-3-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Touro está em conjunção com Vênus. No mesmo período, Sol em quincunce com Marte, Mercúrio em quincunce com Saturno.

Sabe a racionalidade? Aquele instrumento tão valorizado, especialmente no Ocidente? Bem, chegou a hora de você fazer uso da razão, principalmente porque haverá nervosismo suficiente para você sentir a tentação de mandar a razão ao inferno e agir passionalmente.

Justamente, a razão será necessária neste momento para poder administrar uma série de circunstâncias turbulentas e conduzir seus negócios, relacionamentos e interesses por essas águas turvas até chegar a um porto seguro.

A razão serve para você se distanciar o suficiente dos acontecimentos, e assim poder observá-los com mais calma e ter capacidade de tomar atitudes mais sábias.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Termine bem o domingo e comece ainda melhor a segunda-feira com a cabeça no devido lugar, a despeito de tudo que acontecer para você a perder. Perder a cabeça será fácil, mantê-la no devido lugar será fruto de esforço racional, de você argumentar com sua própria alma, ou mesmo com as pessoas amigas, tudo que for necessário para enxergar com clareza os acontecimentos e não se precipitar em decisões emocionais.

Não é para você represar as emoções, mas para levitar acima delas dessa vez. As emoções são boas, mas de vez em quando provocam atitudes que em vez de solucionar os problemas acabam agravando-os.

Esse seria o caso deste momento, por isso o chamado à razão.

Próximo boletim será publicado às 16h26 de 26/3/12