Use a força de vontade

19-4-12 – quinta-feira – Das 0h45 até 15h40, horário de Brasília, a Lua que míngua em Áries está em quadratura com Plutão e sextil com Vênus. No mesmo período, Sol ingressa no signo de Touro às 13h12, horário de Brasília.

Todos os seres humanos têm a força de vontade disponível para se abrir passagem pela vida afora independente de com que tipo de circunstâncias estejam lidando.

Ou seja, isso significa que na prática, todos os seres humanos podem ser mais do que as circunstâncias.

Contudo, na prática são raras as pessoas que fazem uso desse instrumento, a maioria delas prefere deixar de lado a força de vontade e se orientar através da força das circunstâncias. Isso significa que se, por exemplo, as circunstâncias facilitam que se ande pela direita, por lá irão todas essas pessoas como se fossem água, fluindo pela direita ainda que não seja esse o caminho que elas idealizavam.

Quem usa a força de vontade se coloca acima da força das circunstâncias, pois em muitos casos toma decisões a despeito de as circunstâncias serem adversas e, não apenas não ajudarem como também atrapalharem os planos.

Entre o uso da força de vontade e a submissão inconsciente ou intencional à força das circunstâncias vai nossa humanidade por aí fazendo destino.

Não é necessário sempre colocar a própria vontade acima das circunstâncias, quem faz isso se transforma numa pessoa chata, autoritária e despótica, nunca encontrando abrigo na realidade das circunstâncias.

Quem nunca ou raramente usa a força de vontade se transforma numa “Maria vai com as outras”, numa pessoa sem caráter firme, sempre dependente do que as circunstâncias dizerem e indicarem.

Nem um extremo nem o outro são aconselháveis, o melhor é agir de acordo com a necessidade, sempre!

Porém, mesmo assim, sempre considerar também que a força de vontade é fruto de nossa amada liberdade, ou será o contrário? Fato é que quando um ser humano arvora a força de vontade, o Universo inteiro se curva ao seu poder criativo.

Próximo boletim será publicado às 15h40 de 19/4/12