Das 9h23 de domingo 8-1-12 até 11h48 de segunda-feira 9-1-12, horário de verão de Brasília, a Lua que transita por Câncer completa sua fase Cheia e está em sextil com Marte. No mesmo período, Mercúrio está em trígono com Júpiter e quadratura com Urano.

Para as almas que buscam ardentemente um ponto de mutação mediante o qual transformem a metamorfose subjetiva em obras concretas, este período atual será um campo fértil para a tomada de decisões e os primeiros passos concretos.

O que importa se é domingo? O céu não contempla a mesma agenda que a cultura de nossa humanidade, para esse não há férias ou descanso, há apenas o plano que precisa ser executado da melhor maneira possível, e o regozijo infinito de receber uma nova alma humana na categoria estelar.

Aqui na Terra se processa a oportunidade de fazer aquele “upgrade” de consciência do qual tanto se fala, mas pouco se compreende. Fala-se muito e pouco se compreende porque é uma experiência íntima, tão profunda que dispensa palavras, apenas é.

Se você é uma dessas almas que arde de vontade de transformar sua vida limitada num vasto e fraternal campo de atuação em plena SINCRONIA como Plano Mestre, encontre neste momento a oportunidade excelente para isso.

Se por acaso você não quer nem saber disso, encontre neste período as alterações e perturbações dos seus planos, sendo essas condições o reflexo de um tênue chamado para você ingressar num novo tipo de consciência.

Próximo boletim será publicado às 11h48 de 9/1/12

