Às 16h01 de terça-feira 31-12-13 a Lua ingressou em Capricórnio para cumprir sua fase NOVA em quadratura com Urano e conjunção com Plutão até 9h44 de quarta-feira 1-1-14, horário de verão de Brasília.

A Lua também quis se renovar junto com o calendário gregoriano de nossa humanidade, ela também quis acompanhar a virada do ano fiscal, mais 365 dias para o fisco extorquir nossa humanidade com impostos que alimentarão a bem lubrificada roda da corrupção mundial.

Francamente! Nada de novo pode se esperar dos governos e instituições!

Por isso, meu irmão e irmã humanos, melhor você não se iludir com que o ano possa trazer algo novo para ti, melhor Tu te renovares, pois é isso que será a base de qualquer melhoria que Tu desejares.

O ano não será novo nunca se Tu não te renovares, se não ressignificares teu passado, o abençoares e te livrares definitivamente do que te amarra ao sofrimento. O ano não será novo se não fores uma pessoa melhor a cada dia que passar.

Quantos caminhos precisas trilhar para te declarares uma alma buscadora? Já sabes que buscas, só te falta encontrar…

O que buscas o encontrarás em ti, no cerne de tua alma, isso já te foi dito e redito e repetido incessantemente, agora só te falta levar essa afirmação a sério e fazer dela tua orientadora principal.

Só assim teu ano será novo e Tu serás uma pessoa melhor, atraindo toda a prosperidade que de outra forma procurarias alhures.