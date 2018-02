Tudo meio desorientado

Às 18h12 de domingo 3-3-13 a Lua que míngua ingressou em Sagitário e está em quadratura com Netuno, trígono com Urano, quadratura com Vênus, oposição a Júpiter e quadratura com Mercúrio, que retrograda, até 17h41 de segunda-feira 4-3-13, horário de Brasília. No mesmo período, Sol e Mercúrio em conjunção, Vênus e Júpiter em quadratura.

A semana “útil” começa agitada, porém, desorientada também, cheia de perspectivas e possibilidades, mas a grande maioria pode não passar de fogo de palha, acende rápido, faz brilho, mas apaga de imediato também.

Porém, quem for reagir com rapidez e astúcia pode fazer bom proveito, pois até um fogo de palha pode fornecer o impulso inicial para algo que se torne duradouro e interessante.

Tudo depende do nível de atenção e, como dito, de rapidez e astúcia também.

Se por acaso você não se sente com essa bola toda para acompanhar com a devida inteligência os acontecimentos, então se prepare para um desses dias em que parece que vai rolar de tudo, mas você chega ao fim do dia com as mãos vazias e um monte de tempo perdido em expectativas que sequer produziram uma possível continuação.

Além disso, o período é cheio de intrigas e maledicências, algumas que acontecem espontaneamente, mas há também as orquestradas, pois desafortunadamente essas coisas também acontecem pelo mundo afora e aqui na Terra Brasilis há grupos de pessoas que são pagas para difamar as outras, só para criar confusão.

Até elas encontram seu tempo certo entre o céu e a terra!

Não são, porém, as melhores nem sequer colherão com certeza os resultados que buscam, já que aqueles almas que sintonizam suas mentes numa frequência mais elevada podem, ainda que numericamente inferiores, constituir uma espécie de “firewall” mental que resista ao avanço da ignomínia.