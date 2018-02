25-3-13 – segunda-feira – Das 3h38 até 21h47, horário de Brasília, a Lua que cresce em Virgem está em sextil com Saturno, quadratura com Júpiter e trígono com Plutão.

O objetivo primordial é que tudo seja solucionado e que as soluções encontradas sejam postas em prática, em nome de ser isso o melhor.

Se o movimento coincide com determinados confrontos, que assim seja! Porém, que a guerra não seja o objetivo principal que guie pensamentos e obras.

Você conhece todos os detalhes e a maneira de fazê-los funcionar direito, pois então, mãos à obra! Sem grandes elucubrações nem profundas advertências, apenas o ofício.

Ainda há margem de aprimoramento nas tarefas e a atenção dada a isso resulta em melhorias gerais, para você e para as pessoas que integram seu círculo de influência.

Facilitar é propício neste momento, as almas que forem corajosas o suficiente para fazer o óbvio colherão os melhores frutos.

E já começar a preparar o ânimo para segurar um rojão, porque os próximos períodos tendem a ser “heavy metal”.

Tudo é necessário porque tudo é necessidade, tudo que se manifesta responde a uma necessidade. Assim, sem nojo nem regozijo, cumprir todas as tarefas com aprimoramento, considerando com agradecimento profundo que as coisas são mais fáceis hoje em dia porque nossos ancestrais se exercitaram.

Nosso esforço de aprimoramento atual é a facilidade que deixaremos como legado às futuras gerações.