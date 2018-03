Tudo com calma enquanto a Lua está VAZIA

7-4-12 – sábado – Das 7h16 até 12h19, horário de Brasília, a Lua CHEIA de Libra está VAZIA.

Acorde devagar, sem guiar-se por nenhuma necessidade, com o coração alegre e descontraído para experimentar uma manhã de leveza, ainda que as circunstâncias comecem logo a bombardear sua alma com informações estranhas e desencontradas.

Neste momento, não dependa das circunstâncias para elevar seu humor, sustente essa nota como efeito de sua vontade de permanecer leve, como se levitasse acima da realidade.

O mundo está ruim, todos sabemos disso, mas preocupar-se e amargar-se não é a saída, pelo contrário, quanto mais pessoas alegres houver no mundo, mais esse acabará se dobrando a uma nova e mais elevada nota.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Comece agora mesmo e aproveite daqui para frente todos os períodos de Lua VAZIA para praticar a sagrada arte da despreocupação, colocando todos seus receios e apreensões sentadinhos no banco mental do castigo, contidos por sua vontade de substituí-los por outros jogadores melhores e mais úteis: a alegria, o contentamento, a leveza e despreocupação.

Viva este momento como o melhor, experimente a intensidade de não ter de se preocupar com nada, a despeito de sobrarem argumentos para isso.

Próximo boletim será publicado às 12h19 de 7/4/12