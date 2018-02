Tua hora vai chegar

Às 6h58 de segunda-feira 19-5-14 a Lua que míngua ingressou em Aquário e está em trígono com Marte, quadratura com Saturno, sextil com Vênus e trígono com Mercúrio até 19h21 de terça-feira 20-5-14, horário de Brasília. No mesmo período, Marte retoma progradação.

Tu, como ser humano, és herói ou heroína de ti mesmo, tua hora chegará para que proves tua nobreza no campo de batalha, que é eternamente subjetivo, porém, com reflexos na vida prática também. Ou provas tua nobreza ou cais do cavalo do destino e desonras tua própria humanidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A hora certa chega para todo mundo, mais do que uma vez, e quando chega essa nunca será nada do que qualquer um de nós poderia ter imaginado, porque se armados estivéssemos à espera dessa hora não conseguiríamos provar a nós mesmos nossa nobreza nem tampouco nos converter em heróis e heroínas de nós mesmos, indo além do que supostamente seria normal ou natural fazer.

Esse é nosso ponto de encontro, onde todos os humanos nos congregamos, gostemos uns dos outros ou não.

Tudo a respeito da criação, preservação e destruição dos laços que nos congregam é conhecido, mas a maioria de nossa humanidade continua insistindo em fingir que tudo isso seria coisa do misterioso destino, independente de nossa boa ou má vontade de uns para com os outros e dos outros para com os uns.

Mergulhar fundo na experiência de relacionar-se, esse é um ato de heroísmo.