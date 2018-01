Às 6h57 de sexta-feira 13-9-13 a Lua quarto crescente ingressou em Capricórnio e está em sextil com Vênus e Netuno, quadratura com Mercúrio, sextil com Saturno e conjunção com Plutão até 22h04, horário de Brasília.

Se tudo que buscas é prosperidade e felicidade, por que então encontras o oposto disso?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Talvez tua busca não esteja realmente focada, talvez te disperses no caminho, celebrando antes do tempo, ou talvez não tenhas atinado a encontrar o alvo perfeito de tua busca.

De todas as formas que se tente justificar a distorção do caminho, no fim das contas nenhuma justificativa serve para aliviar o desassossego que dá querer uma coisa e conseguir seu oposto, pois não é de justificativas que se faz o caminho, mas de todas as atitudes concretas que o construam e te aproximem do alvo ansiado.

Encontra em tua indolência a causa de teu sofrimento, encontra o obstáculo no excessivo conforto de que te rodeias para te proteger, do quê mesmo? Encontra nos convencimentos equivocados que não te atreves a questionar direito, pois fazê-lo significaria desmontar a barreira de proteção confortável na qual tua alma se situou, em princípio para se sentir protegida e feliz, sentimentos nobres, mas depois por falta de atrevimento mesmo, condição ignara.

Se tudo que buscas é prosperidade e felicidade a ela precisas te dedicar com afinco todos os dias e noites, a todo momento, nunca te convencendo de que haveria férias ou descanso para tua busca.

Aí sim, o céu que buscas para te proteger te protegeria, pois enxergaria em ti a força que lhe é inerente e te trataria como irmão, irmã, filho e filha, te trataria como igual e prosperarias e seria feliz como o firmamento.