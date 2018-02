Das 5h06 de domingo 19-5-13 até 13h49 de segunda-feira 20-5-13, horário de Brasília, a Lua que cresce em Virgem está em quadratura com Júpiter e trígono com Marte.

Domingo ativo para que a semana útil comece muito bem!

Se você achar por bem e intuitivamente concordar com a hipótese de que esse domingo, contrariando a Bíblia cristã, não seja dia de descanso, mas de trabalho, aproveitará assim uma onda de atividade que ajudará você a avançar um pouco mais na direção de suas pretensões concretas, fato bastante dificultado pelas circunstâncias nas últimas semanas.

Porém, nada de culpa se você não achar nada disso e tiver feito planos para descansar muito hoje, talvez seu descanso sirva para que amanhã, na última parte deste período, você esteja com tudo em cima para dar todo seu gás e acelerar na realização de suas pretensões.

Quem, porém, achar que a idéia de trabalhar neste domingo faz algum sentido e se sentir com motivação suficiente para contrariar a onda inerte de descanso, então sincronizará sua presença com algo diferente, algo que resultará num tipo de avanço sereno, coisa rara nos tempos atuais, em que as circunstâncias produzidas pelo (des)governo atrapalham bastante os planos de progresso de nossa humanidade.

Uma vez na segunda-feira, sem culpa nem remorso por ter de contrariar onda de descanso alguma, mas já em plena atividade de acordo com a agenda da civilização, observe com atenção todos os detalhes que precisam ser organizados para que seus esforços não sejam em vão, mas promotores de uma base sólida sobre a qual continuar progredindo.