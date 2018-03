Tormentas e Tormentos

28-10-11 – sexta-feira – Das 0h08 até 9h50, horário de verão de Brasília, a Lua Nova de Escorpião está em quadratura com Marte, conjunção com Vênus e quadratura com Netuno.

Se você vive nestes tristes trópicos onde a Terra Brasilis oculta tanto potencial, mas pouco se dedica a realizá-lo, provavelmente experimentará as tormentas deste período no mundo astral de seus sonhos, despertando com a alma cansada, sem a sensação de revitalização natural do sono, mas pelo contrário, como se tivesse participado de situações estranhas e complexas. E terá sido isso mesmo que aconteceu.

Nos lugares do mundo em que este período acontecer em plena vigília e produtividade, as coisas vão pegar fogo e, claro está, depois experimentaremos os resultados por aqui também.

Próximo boletim será publicado às 9h50 de 28/10/11