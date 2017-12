1-12-13 – domingo – Das 7h19 até 23h35, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Escorpião está em trígono com Júpiter, sextil com Vênus, conjunção com Mercúrio e sextil com Marte.

Tu precisas tomar a dianteira e amar antes de pretender que alguém te ame, esta é a lei insuperável, a condição indispensável para que o amor, sempre fugidio e esquivo, se instale e consolide em tua vida.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tu sabes que pretendes uma vida intensa, uma vida que passe longe do ordinário. Então, entende o que torna tua presença vinculada ao ordinário, no sentido mais baixo que essa palavra expressa.

É ordinário que quando adquires algo que te confere poder Tu utilizes essa condição para intimidar teus semelhantes, se adquiriste mais poder precisas ter mais condescendência do que antes. É o caso de adquirir um carro novo e potente, por exemplo, por que te vales desse para dar fechadas, fazer ultrapassagens perigosas ou avançar sobre os pedestres? Tens idéia de quão ridículo isso fica na foto? Como pretendes viver mais amor e paixão se Tu ages no sentido contrário disso?

Toma a dianteira, mas não por velocidade nem por intimidar teus semelhantes, especialmente os que estiverem em posição inferior a ti; toma a dianteira para ser uma pessoa melhor, demonstra que teu progresso material serve realmente para que sejas uma pessoa melhor e não alguém que vai engrossar a já bastante grossa fileira de pessoas ordinárias.

Tenta todo dia ser uma pessoa melhor e espera bastante tempo para verificar o resultado desse esforço, que virá na forma de olhares de interesse sobre ti, já que terás consolidado ao teu redor uma aura de alguém que realmente se importa com os outros, a base fundamental de todo processo amoroso.