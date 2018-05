Todo ambicioso é ingênuo também

16-6-11 – quinta-feira – Das 14h23 até 21h24, horário de Brasília, a Lua Cheia de Capricórnio está em quadratura com Saturno. No mesmo período, Mercúrio ingressa em Câncer.

A ambição é legítima, mas bastante ingênua também.

É que quando a mente imagina objetivos ambiciosos é tomada por uma sensação de grandeza muito agradável, que em si mesma é uma recompensa. Tomada por essa agradável sensação a alma se lança ao caminho sem medir as circunstâncias que será necessário dominar para garantir os resultados pretendidos e, assim, não é raro que a agradável sensação se transforme em arrependimento por não se ter medido com bom senso tudo que estava envolvido no caminho.

Agora é o momento em que a ambição produz essa coceira na alma e também a cegueira da ingenuidade.

Você deve legitimamente seguir o caminho traçado pela ambição, mas será melhor considerar com clareza tudo que estará envolvido no que você, por ventura, iniciar agora.