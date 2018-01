Das 4h48 de sexta-feira 10-1-14 até 8h58 de sábado 11-1-14, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Touro está em oposição a Saturno, trígono com Vênus e Mercúrio. No mesmo período, Vênus e Saturno em sextil.

Que importam as adversidades? Importa mesmo é que saibas com clareza o que desejas, que desenhes com luxo de detalhes o panorama de tua satisfação, afinal, quem poderia imaginar que nossa humanidade deveria ter um poder só para deixá-lo mofado num canto da alma, porque seria proibido utilizá-lo? Que mente retorcida determinou esse destino nefasto? Desejar é poder, não é proibido desejar, só uma mente retorcida aceitaria proibir o que é disponível.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Que importa que o mundo te contrarie? Importa que Tu te ergas sobre teus poderes e os domines com sapiência. Te parece que não tens poder? Cada sentido de percepção é um poder, não apenas de te impressionares com a realidade exterior, mas também de intervires nela.

E ainda tens o sentido de percepção interior, que te impressiona com uma vida subjetiva de dimensões insondáveis. Nessa também tens capacidade de intervir.

Com tanta coisa disponível, é de se admirar que te convenças de ser possível haver tédio…