Às 11h55 de sábado 26-7-14 a Lua ingressou em Leão para completar sua fase NOVA em quadratura com Marte, conjunção com Júpiter, trígono com Urano e quadratura com Saturno até 21h37 de domingo 27-7-14, horário de Brasília.

É interessante que te falte interesse naquilo que deveria te interessar, essa é uma situação que merece destaque, pois tua consciência reconhece o panorama triste e desalentador em que está inserida, e reconhece também que o desalento consiste em ver definhar tudo que de mais interessante deveria acontecer.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tu te encontras numa condição limitada, todos os ingredientes que consomes para te anestesiar não te ajudam verdadeiramente a superar, pois os dias passam numa suposta normalidade enquanto teu silencioso desespero se avoluma no interior.

Quando estás a sós Tu crias, com muito boa vontade e firmeza de intenção, um panorama muito específico de ações que devem ser empreendidas em nome de proteger teus interesses, porém, a seguir essas boas intenções ficam por isso mesmo, nunca passam à ação.

Essa hesitação ainda será tua ruína, precisa terminar, antes de ela acabar contigo, mas não te apresses a ter culpa, isso é inútil, já deverias sabê-lo a esta altura do campeonato.

Apressa-te, sim, a recuperares a noção do que realmente te interessa, aquilo sem o qual tudo o mais perderia o sentido.

Mais vale viver uma vida curta cheia de sentido do que existir longamente entre o céu e a terra sem sentido algum.

Contabiliza as pessoas e coisas que te são importantes e verifica se fazes a tua parte, protegendo o que te importa, nutrindo constantemente o que te importa para que seja evidente o valor que outorgas, e verifica também se esses vínculos importantes são devidamente revelados, se todas as pessoas sabem disso ou se por ventura manténs oculto o que mais te importa.

A importância denota teu interesse, aquilo que merece tua atenção, mas se nem sequer prestas a devida atenção àquilo que te importa, como poderia tudo o mais andar bem?

É até natural que pela vontade de proteger o que te importa te excedas e acabes sufocando e ocultando essas coisas e pessoas, porém, se tratares bem o que te importa perceberás esse exagero e tentarás corrigi-lo o quanto antes e da melhor forma possível.