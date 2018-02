Às 15h36 de sábado 2-11-13 a Lua ingressou em Escorpião para completar sua fase NOVA em trígono com Netuno, conjunção com Mercúrio e Saturno até 15h18 de domingo 3-11-13, horário de verão de Brasília.

Teu futuro? Vieste aqui para saber de teu futuro?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Teu futuro está escrito nas linhas de tuas mãos, e quando consegues ir além do que está escrito, de imediato surge uma nova linha na palma de tuas mãos.

Teu futuro está escrito nas impassíveis órbitas dos astros, e nas raras vezes que um herói ou heroína consegue superar o poder do mito, indo além do que seria impossível superar, uma nova constelação é formada no céu e seu nome é inscrito na eternidade.

Queres saber de teu futuro? Não precisas de mim para isso, observa o quanto tua vida se repete através de hábitos, tradições, forças morais e vícios, nessa escrita o tempo te carrega como um rio que flui do passado ao futuro.

Queres escrever teu futuro? Então te empenha em substituir todas as forças que te carregam, mas não gastes saliva e energia em criticá-las ou contrariá-las, isso só as alimentaria.

Não! Te ergue sobre teus próprios pés, enquanto sonhas o sonho que te sonha observa tuas mãos e a seguir utiliza-as para tomar as rédeas do sonho e te converteres na alma sonhadora.

Faze o impossível e nesse momento o Tempo, a matéria do destino de humanos e deuses, se converterá num rio que virá do futuro na direção do teu passado, o qual será reinventado e Tu também, pois terás te convertido num herói, numa heroína.