À 1h37 de quinta-feira 24-10-13 a Lua que míngua ingressou em Câncer e está em trígono com Netuno, sextil com Marte, oposição a Plutão e quadratura com Urano até 21h09, horário de verão de Brasília.

Não! Melhor não esperar que o mundo te forneça condições fáceis para realizares teus sonhos, essa expectativa será frustrada.

Definitivamente, esse mundo que nossa humanidade inventou e que não sabe ainda como des-inventar não vai te facilitar nada, a criatividade é apenas uma palavra que circula com cara de liberdade, mas agrilhoada e amordaçada, o mundo não é permeável a nada de novo que se queira inventar, resiste com mecanismos aparentemente misteriosos, mas que são óbvios. O mundo que resiste ao avanço da realização de sonhos é o mau humor generalizado, a desconfiança, o preconceito, a soberba e por aí vai a lista de objeções concretas e palpáveis, todas essas juntas e tantas outras mais constituem o muro que impede a realização de teus sonhos.

Então, diante desse cenário, aceita essas condições, mas a essas não te submetas, encontra uma maneira de des-inventá-las, de driblá-las, de fazer a tua parte para que o mundo com que sonhas se aproxime da realidade.

Teu coração é o palco onde se desenvolve o drama dessa aproximação, pode te parecer que teus sonhos nem sejam tão grandes assim, porém, acontece que o mundo e o drama da história não é encenado por dois ou três protagonistas apenas, mas pelo somatório de todas as atitudes que cada ser humano toma imaginando que está isolado, que não é ninguém.