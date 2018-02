Teste sua paciência

Das 8h38 de sexta-feira 1-7-11 até 18h44 de sábado 2-7-11, horário de Brasília, a Lua Nova de Câncer está VAZIA. No mesmo período, Mercúrio ingressa em Leão.

Mais uma oportunidade cósmica para você testar sua paciência e capacidade de navegar com destreza em águas turbulentas e complicadas.

Procure guiar seus passos tendo como motivo principal a produção de bem-estar, não apenas o seu próprio e particular, mas especialmente o bem-estar que possa ser compartilhado com o maior número possível de pessoas. Esta será a atitude que verdadeiramente protegerá você nesta maré complicada.

Despreocupar-se também será o remédio, mas este é um que é mais fácil enunciar do que praticar, já que quando as circunstâncias começam a tornar-se adversas a mente reage imediatamente fazendo mil e uma especulações obscuras a respeito do que virá depois.

Nada que começar durante a Lua VAZIA prosseguirá nunca de acordo com a natureza do seu início, esta é uma lei irrevogável que promoveria a despreocupação, mas de novo, essa é mais fácil enunciar do que praticar.

Porém, aqui está a oportunidade para você exercitar sua mente na sagrada arte da despreocupação, um tempo longo de Lua VAZIA que atravessa o último dia útil da semana e o início do merecido final de semana para seu descanso.

Próximo boletim será publicado às 18h44 de 2/7/11