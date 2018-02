Teste sua imaginação na prática

Das 16h51 de segunda-feira 18-7-11 até 17h45 de terça-feira 19-7-11, horário de Brasília, a Lua que míngua em Peixes está em trígono com Vênus e quadratura com Marte.

Você imaginou tudo com luxo de detalhes e agora vem o período em que terá de comprovar na prática o que a imaginação teorizou, perspectiva tão difícil quanto tentar passar camelos pelo buraco ínfimo de uma agulha, tarefa aparentemente impossível, mas bíblica, ou seja, factível.

Afinal, é para isso que somos humanos, nossa história é uma sequência de impossibilidades tornadas viáveis e transformadas em inventos. Se isso tem sido bom ou ruim é outra discussão que não cabe no tema deste período.

Agora é quando você deve, pois é oportuno, testar na prática sua imaginação para conferir se deve continuar investindo nela ou se por acaso não chegou a hora de se desfazer dessa imaginação, já que patina no pantanoso terreno das ilusões, sempre eficientes provedoras de decepções.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muna-se do devido espírito de aventura e brinque com a vida, pondo em marcha a virtude de imaginar, mas agora principalmente a de experimentar no mundo concreto até onde essa imaginação sua deve continuar sendo desenvolvida ou se por acaso não chegou a hora de recolhê-la e inventar outra diferente.

Próximo boletim será publicado às 17h45 de 19/7/11