Terra esférica

À 1h52 de terça-feira 27-9-11 a Lua Nova ingressou em Libra e está em oposição a Urano, conjunção com Mercúrio, quadratura com Plutão e sextil com Marte até 9h55, horário de Brasília. No mesmo período, Mercúrio e Urano estão em oposição.

Este é mais um daqueles períodos que em nosso fuso horário se torna bastante inócuo, porque é quando normalmente as pessoas dormem, o músculo descansa e a mente também, a não ser a dos grupos que ativamente conspiram para continuar retorcendo e distorcendo as leis em benefício próprio e, claro, malefício da maioria.

Contudo, a Terra é esférica, achatada nos pólos e gira graciosamente levitando no infinito e outros fusos horários há nela nos quais as pessoas se encontram em plena vigília, provocando eventos que, logo mais, se manifestarão como reviravoltas que se agregarão a outras, que se agregarão a outras… e nosso mundo nunca mais voltará a ser o de antes, nunca mais!

Durma você o sono dos justos se é que faz parte dessa tribo, mas se ainda não se agregou a ela, que em sonhos sua alma e seu Anjo da Guarda inspirem sua consciência para fazer parte da tribo vitoriosa no futuro.

Próximo boletim será publicado às 9h55 de 27/9/11