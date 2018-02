Às 7h14 de quinta-feira 19-7-12 a Lua Nova ingressou em Leão e está em trígono com Urano e conjunção com Mercúrio até 4h34 de sexta-feira 20-7-12, horário de Brasília.

Diante de “tudo isso que está aí”, você, alma de boa vontade que ainda luta para proteger os princípios eternos, sentirá a tentação de sucumbir e se entregar à ignomínia, respondendo à ilusão de que talvez assim o sofrimento cesse e a prosperidade que parece escorrer continuamente por entre os dedos comece a criar raízes.

Tentação medonha essa! Porém, bem próxima e palpável.

Resista! E para resistir valerá menos combater frontalmente e mais se tornar indiferente ao aceno dessa tentação, continuando a dar seu melhor a todo momento, se renovando, prestando auxílio às pessoas próximas e a todos aqueles ilustres desconhecidos que fazem parte do dia a dia.

A ajuda que você prestar será a semente que se agregará a tantas outras para a construção de um mundo maior e melhor.

Invoque a presença de espírito para que suas palavras sejam doces e úteis, substituindo as ferinas e grosseiras por outras, de natureza agradável.

Antes de dizer algo que por ironia ou desdém causaria mágoa a alguém, prefira emitir palavras misericordiosas, mas sem estimular a pena, só aproveitando para dar conforto verdadeiro, sem se deter excessivamente nessa situação, fazendo-o rápida e eficientemente, passando logo à tarefa que estiver em andamento.

O egoísmo, essa falsa moeda que se pensa a mais rica dentre todas, é o fundamento de toda miséria, o ralo por onde esvai toda a riqueza inerente ao humano.

Combata seu egoísmo, mas não frontalmente, pois assim você perderia; esse é um monstro que conhece todos os truques e você sempre seria vencido. Combata seu egoísmo com indiferença e olhando sempre além, inserindo sua presença numa rede complexa de relacionamentos, evitando se achar o centro do mundo, tentando compreender sua verdadeira posição e o real tamanho de sua importância, sem exagerar nem para cima nem tampouco para baixo, mas com sinceridade total.

A crua e total sinceridade é um bom antídoto contra o egoísmo.

Próximo boletim será publicado às 4h34 de 20/7/12