26-2-13 – terça-feira – Das 0h51 até 15h14, horário de Brasília, a Lua CHEIA de Virgem está em oposição a Mercúrio e Marte. No mesmo período, Mercúrio e Marte em conjunção.

Agora é quando vai dar para sentir toda a tensão que se pode acumular nos períodos próximos às Luas Cheias!

O que você fará com essa tensão?

Em parte sua presença será arrastada pela voragem da inércia que foi criada e sustentada o tempo inteiro através de todas as decisões que você toma, assim como também pelos pensamentos e sentimentos tão consolidados em sua vida interior que você nem mais os questiona, já se familiarizou tanto com esses que se convence de tudo ser normal.

A inércia conduzirá você de forma inexorável até os focos de tensão que, como sempre, começam com uma palavra enviesada, com um gesto fora de foco, com uma nadinha de nada que faz explodir raivas incontroladas.

Ao mesmo tempo, essa tensão pode ser conduzida de forma consciente e intencional a campos de atuação onde seja benéfica e produtiva.

Porém, como isso precisa ser feito mediante o uso da força de vontade, e essa só pode ser decidida de forma íntima em cada alma, não há como prever se isso vai acontecer e, se acontecer, que forma tomaria.

Melhor assim, uma humanidade imprevisível seria uma humanidade acima da inércia instintiva, tanto quanto uma que se torna independente de todas as correntes cósmicas, apenas navegando nelas como forma de aproveitar o fluxo da Vida.

Um panorama ainda longe de nossa realidade, porém, completamente real e possível.