2-7-12 – segunda-feira – Das 8h08 até 19h22, horário de Brasília, a Lua que cresce em Sagitário está em quadratura com Marte.

Tensão pré Lua Cheia associada à perspectiva de aspecto lunar com Marte deste período não parece criar um panorama dos mais leves para nossa humanidade aqui na Terra.

Enfim, é o que temos e será com isso que teremos de continuar a caminhada, aturando, com certeza, uma infinidade de mal-humorados que pululam por aí com ares de “sai da minha frente”, dirigindo seus velozes veículos como se estivessem jogando videogame e como se pedestres e outros motoristas fossem obstáculos que devessem ser destruídos de imediato.

Quem for da turma da boa vontade terá de fazer um esforço supremo para não se deixar contaminar por esse vírus maldito e, ao contrário, concentrar na capacidade produtiva essa energia nervosa que circula à solta. Afinal, começou ou não a semana útil?

Não espere facilidade nem tampouco que o mundo proveja com circunstâncias agradáveis, pelo contrário, espere adversidades e condições duras para você continuar em frente com seus planos.

E não vá cometer o erro de levantar críticas ou iniciar discussões, porque essas podem se converter em brigas fenomenais em questão de segundos e tudo escapar ao controle, resultando em que o que poderia ter sido uma briguinha à toa se transforma em violência.

