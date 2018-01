Tensão não é castigo

Das 21h25 de segunda-feira 30-1-12 até 2h28 de quarta-feira 1-2-12, horário de verão de Brasília, a Lua que transita por Touro completa a fase quarto crescente e está em sextil com Vênus e trígono com Marte.

A tensão não é um castigo, mas a melhor maneira de sua alma se tornar, dia a dia, mais aprimorada na arte de surfar na onda cósmica da Vida.

Você pode se agarrar a essa ilusão de que tudo deveria ser tranquilo, pacífico, sossegado e que nada deveria ser resultado de tanto esforço. Porém, ao mesmo tempo você sabe que essa é uma ilusão, que tudo por aqui se faz com esforço, com o suor do rosto, sem no entanto isso querer dizer que tudo deva ser um inferno.

Inferno é resistir ao cumprimento das obrigações ditadas pelas necessidades. Quando se evita suprir as necessidades, isto é, quando se evita cumprir os deveres, aí sim a vida se transforma num inferno, e não vai adiantar nada você iniciar aquele tortuoso ciclo de queixas sobre como tudo deveria ser diferente. Não é diferente e ponto final!

O prazer, o sossego, a alegria, a paz, tudo está disponível, são graças que se encontram ao alcance de nossa humanidade, mas impossíveis de conquistar com a alma pesada de queixas e críticas.

Se você quiser prazer, terá então de emitir uma vibração prazerosa.

Se você quiser sossego, terá então de vibrar na frequência do sossego.

Se você quiser alegria, terá de manifestar alegria.

Se você quiser paz, terá de tomar todas as iniciativas que demonstrem o quão pacífica é sua presença.

