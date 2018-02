Às 2h25 de quinta-feira 27-9-12 a Lua que cresce ingressou em Peixes e está em conjunção com Netuno e sextil com Plutão até 15h11, horário de Brasília. No mesmo período, Vênus e Marte estão em quadratura.

Como no próximo sábado a Lua alcança a fase Cheia, já se abre agora mesmo a temporada de tensão pré Lua Cheia, o momento da dança das baratas tontas de nossa humanidade, ainda incompetente para lidar com potências cósmicas e, por isso, produtora de confusões e brutalidade quando poderia se tornar mais bela, vibrante e luminosa.

Quando essas potências cósmicas circulam com maior intensidade, como é o caso do período pré e pós Lua Cheia, nossa humanidade poderia, se assim o quisesse, atuar com maior SINCRONIA com o desígnio em andamento, e ser um instrumento de progresso e benefícios para todas as outras espécies, além de para si mesma também.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Porém, como nossa humanidade só pensa nela mesma, essas potências cósmicas se voltam contra seus próprios intuitos que, na iminência de serem aprisionadas em motivos egoístas resultam em brutalidade, o oposto para o qual são destinadas.

Por isso, ao você se deparar com que seus planos ficam travados, seus desejos frustrados e o mundo à sua volta só fizer reclamações, nem sempre justas ou pertinentes, cuide para não soltar a besta brutal que está encerrada em seu interior para, pelo menos, por meio dessa singela atitude diminuir a onda selvagem que está em andamento.

As coisas não dão sempre certo, mas tampouco são incertas ou erradas eternamente.

Ofereça o sacrifício dos resultados que você almeja ao mistério da Vida, se tornando independente de todo e qualquer resultado. Isso vai melhorar seu humor e, com humor melhorado, você será uma das poucas, mas inestimáveis almas que ajudam a melhorar o estado do mundo durante esta época do mês.