Das 16h43 de domingo 5-1-14 até 7h44 de segunda-feira 6-1-14, horário de verão de Brasília, a Lua que cresce em Peixes está em sextil com Mercúrio, trígono com Saturno e sextil com Vênus. No mesmo período, Sol e Júpiter em oposição, Mercúrio e Saturno em sextil.

Está difícil se aprumar e iniciar o ano? Pois é! Isso te deve provar que tua alma é indiferente ao calendário fiscal e gregoriano, deve te provar que os parâmetros que orientam tua alma são outros, e que se quiseres realmente conhecer a Vida de tua vida, precisas também pesquisar em teu próprio interior quais seriam esses parâmetros.

Faze o necessário para te aprumares, isso já deve bastar para entenderes como funcionas e os requerimentos básicos que precisas para encarar a luta cotidiana pela felicidade, pelo bem-estar e pela prosperidade, condições que nossa humanidade há de reclamar, pois são legítimas conquistas que hão de estar disponíveis a todos.

Te apruma então! Encontra ao teu redor esses requisitos e te apossa deles, e se não os encontrares disponíveis, então tens aí o início de tua luta, de tua busca.