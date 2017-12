Às 11h20 de quarta-feira 4-6-14 a Lua ingressou em Virgem para completar sua fase QUARTO CRESCENTE em sextil com Mercúrio, oposição a Netuno, trígono com Vênus, sextil com Saturno e Júpiter até 6h13 de sexta-feira 6-6-14, horário de Brasília.

Toda alma encarnada possui algum talento, pois é uma faísca divina envolvida no processo mundial de manifestação.

Por isso, não duvides nunca a respeito de teu talento, mas tampouco o busques como se fosse um pacotinho que precisarias encontrar, ou que a Vida deveria depositar em tua horta. O talento não está fora de ti, Tu és a encarnação de algum talento, Tu serves para algo.

Acontece apenas que talvez não te pareça grande coisa teu talento, e por isso o desprezes, considerando que aquilo que outras almas manifestam seria muito melhor.

Reconhece teu talento, independente de esse parecer importante ou insignificante, reconhece-o e tece conjecturas a respeito de colocá-lo em prática, te imagina no cenário ideal para que a manifestação de teu talento faça todo o sentido do mundo.

Elimina todos teus pudores, desintegra tua timidez, compreende que essa só existe porque alimentada por uma ambição do mesmo tamanho, mas uma que ficou cheia de dedos e recalques, imaginando antecipadamente que tudo daria errado e, por isso, se transformou em timidez.

Age despudoradamente, se as pessoas te criticarem, compreende que não importa quão perfeitas sejam tuas ações, sempre haverá alguém a criticá-las.

Assume tua identidade, sem tirar nem pôr, nem tampouco imaginar que tua identidade seja fruto do teu passado. É ainda mais forte a identidade de tudo que não fizeste do que aquilo que já realizaste.

Assume essa obrigação para com teu destino, ser quem Tu és e nada além.