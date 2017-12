Superiores e inferiores

Das 10h05 de sábado 15-6-13 até 18h27 de domingo 16-6-13, horário de Brasília, a Lua de Virgem atinge a fase quarto crescente em quadratura com Júpiter.

Por uma vida melhor! Independente de como anda sua vida, a alma sempre consegue ver uma opção melhor e isso não porque despreze a atual, mas porque o anseio responde a uma Lei Cósmica, a de que todos os mundos e entidades progridam constantemente de um nível inferior a outro superior.

Às vezes dá calafrio pensar em superior e inferior, mas isso só porque nossa humanidade sofreu muito massacre físico e intelectual mediante distorções a respeito dessa dinâmica de inferiores e superiores, tendo tido de suportar o inferior se apossando do superior e impondo suas distorções ao mundo.

A diferença entre superior e inferior reside apenas na maior ou menor percepção divina.

Quanto maior for essa percepção, superior será essa entidade.

Diferente do que acontece por aqui, quanto mais elevada seja a entidade como resultado de sua percepção divina, mais responsável ela se torna em relação aos mundos e entidades que lhe sejam inferiores.

É o oposto do que nós experimentamos por aqui, no mundo humano as pessoas querem ser superiores para serem servidas e não para servir. Os governantes se chamam de servidores públicos, mas chegam lá sem a mínima intenção de servir ninguém.

Ao mundo divino não se chega assim, mas somente depois de termos provado que somos capazes de servir aos mundos inferiores e que nos tornamos incapazes de causar danos ou de ofender ninguém. Essa é a prova dos nove da verdadeira superioridade.