Supere o desleixo

Às 9h33 de domingo 3-6-12 a Lua quase Cheia ingressa em Sagitário e está em quadratura com Netuno e trígono com Urano até 22h09, horário de Brasília.

O desleixo pode se tornar avassalador e ficar mais importante do que seus bons planos de progresso e bem-estar. Por isso, é propício combatê-lo, mas tendo o cuidado de não fazê-lo com enfado e irritação, pois é desses vícios da alma que se alimenta o desleixo.

Com alegria, leveza e perfeita intenção de brincar um pouco com esse desleixo destrutivo você vai conseguir superá-lo e, talvez, colocá-lo para trabalhar para você em nome de seus melhores planos.

Sim, porque por trás desse desleixo há uma veia criativa aguardando para ser explorada, mas que fica soterrada embaixo da preguiça, em nome da qual esse desleixo atua.

Fará enorme diferença que não haja mais essa pilha de revistas velhas nesse canto da sala, fará enorme diferença sumir com essa pilha de roupa velha e gasta que atravanca as portas do armário, fará enorme diferença pegar um pano e limpar essa mancha da parede, fará enorme diferença colocar um pouco de lubrificante nas dobradiças das portas para que não façam mais esse barulho irritante, fará enorme diferença tomar a firme atitude de realizar esses pequenos consertos que foram sendo protelados para esse dia futuro que nunca chegou e nunca chegará sem tomar a firme atitude de realizá-los.

Superar o desleixo fará enorme diferença, mas você só vai saber disso tomando a atitude de superá-lo.

Próximo boletim será publicado às 22h09 de 3/6/12