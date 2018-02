Sujeitos do próprio destino

Às 16h22 de sábado 22-9-12 a Lua ingressou em Capricórnio onde atinge sua fase quarto crescente em quadratura com Urano, conjunção com Plutão e quadratura com Mercúrio até 12h02 de domingo 23-9-12, horário de Brasília.

Independente das vozes assustadoras que se erguem contra suas decisões, às vezes provindas das pessoas que supostamente amam você e que nada fariam contra seu progresso e felicidade, dessa vez valerá a pena seguir em frente com suas decisões e pagar para ver os resultados.

Dessa vez, a força de vontade deve prevalecer mesmo que todas as circunstâncias digam o contrário. Em algum momento, que astrologicamente é agora, cada um de nós deve testar o alcance de sua força de vontade, que é a capacidade de sermos criadores de nossas próprias realidades.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ato de fazer valer a própria força de vontade não garante que os resultados sejam doces, às vezes é tudo o contrário, mas se não testarmos o alcance de nossa vontade nunca saberemos se somos sujeitos de nossos próprios destinos ou apenas objetos manipulados por forças sempre além de nossas capacidades de entendê-las.