Sua reação, sua responsabilidade

Às 2h43 de quinta-feira 26-4-12 a Lua que cresce ingressou em Câncer e está em trígono com Netuno, sextil com Sol e Marte, e quadratura com Urano até 16h31, horário de Brasília.

Apesar de que a tendência deste período seja produtora de circunstâncias que quebrem a tão amada harmonia, mas ao mesmo tão pouco praticada (por isso, é fácil quebrá-la), isso não condena alma humana nenhuma a se perturbar com o ritmo dos acontecimentos.

A perturbação fica toda sob a responsabilidade de cada um.

Há pessoas que precisam de circunstâncias perturbadoras para ganhar impulso, despertar e começar a fazer algo concreto a favor delas mesmas.

Outras, no entanto, são mais temerosas, e a quebra da harmonia faz com que se fechem em si mesmas, cheias de pensamentos ansiosos a respeito do presente e do futuro.

Nenhuma atitude, porém, é fruto das circunstâncias em si mesmas, tudo é produzido no âmbito do sagrado livre arbítrio de nossa humanidade.

Por isso, independente de qual for sua percepção do que acontecer neste momento, tenha apenas uma certeza e trabalhe com ela mentalmente, o jeito de você reagir está sob sua responsabilidade.

Próximo boletim será publicado às 16h31 de 26/4/12