Às 19h45 de quarta-feira 6-11-13 a Lua que cresce ingressou em Capricórnio está em conjunção com Vênus, sextil com Netuno e Mercúrio, quadratura com Urano, conjunção com Plutão e trígono com Marte até 18h17 de quinta 7-11-13, horário de verão de Brasília.

Entre a boa fortuna e o azar Tu não hesitarás, escolherás com alegria a primeira.

Porém, hás de saber que se continuares dependendo da sorte para tudo que desejares, o azar estará sempre à espreita, porque uma condição não vem nunca sem a outra, não há boa fortuna que não carregue azar em seu ventre e vice-versa.

Há algo virtuoso, no entanto, na dependência da sorte, ela declara, ainda que inadvertida ou inconscientemente, que a alma humana reconhece ser ainda muito mais o que desconhece da Vida do que aquilo que dela sabe.

Mais virtuoso seria, porém, continuar se esforçando para ser independente desses caprichos da sorte.

Além do que, em momentos como o atual, boa fortuna e azar se combinam e vêm juntos, só para complicar o cenário.

Oportunidade para te exercitares na ciência do discernimento, enxergando os sinais de azar embutidos na boa fortuna deste momento.

Tudo passa, esta é a questão mais importante a trabalhares neste período. Tudo passa, os momentos de boa fortuna passam, os momentos de azar também passam.

Acontece que a sorte é mais uma das complexas manifestações de tudo que é transitório.

Queres ir além? Então busca o permanente, a causa remota de toda a transitoriedade.