Às 0h37 de segunda-feira 11-11-13 a Lua que cresce ingressou em Peixes e está em trígono com Mercúrio, conjunção com Netuno, sextil com Vênus e Plutão até 17h29, horário de verão de Brasília.

Os sonhos que sonhas são lindos, te regozijas aí, dentro de ti, imaginando mundos e fundos para teu futuro, mas Tu sabes, se não acordares, esses sonhos continuarão sendo lindas imagens dentro de ti e com o tempo te frustrarão.

Te frustrarão em primeiro lugar porque dentro de ti esses sonhos não poderão ser compartilhados com ninguém, não importa o quanto lapides tuas palavras, ninguém conseguirá vê-los através de teus olhos. Em segundo lugar te frustrarão porque Tu saberás que sonhos bons são os sonhos realizados e não os sonhados a perder de vista.

Então, se não quiseres te frustrar, terás de acordar. Para realizar teus sonhos terás de despertar desses e, com a alma vigilante e consciente de todo o processo árduo que virá por aí, arregaçar as mangas e iniciá-lo, não mais sonhando, mas realizando, te aproximando dessas imagens a cada respiração.

Então está combinado, se quiseres realizar teus sonhos, em primeiro lugar desperta!