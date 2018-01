Às 19h21 de domingo 10-2-13 a Lua Nova ingressou em Peixes e está em conjunção com Netuno, quadratura com Júpiter, conjunção com Marte e Mercúrio, sextil com Plutão e trígono com Saturno até 15h04 de segunda-feira 11-2-13, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Vênus e Saturno em quadratura.

Quanto bem poderia ser feito com um pouco de solidariedade, e quanto a alma humana que se dispusesse a tanto estaria SINCRONIZADA no momento atual!

Porém, o normal de nossa humanidade civilizada é, ainda, se dedicar a pensar exclusivamente em si mesma e no que poderia explorar para si em seus semelhantes. Essa ideologia provoca desgraças pequenas e grandes, pois a falta de um substrato solidário cria perpétuas condições para que, quando acontecem aglomerações, essas degringolem em desconforto e evidentes acidentes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enquanto isso, qualquer semente de solidariedade é a que, na paz ou na guerra, acaba solucionando todos os problemas gerados pela falta dessa, ou melhor dito, pelo excesso de egoísmo.

Solidariedade não é um sacrifício, pelo menos não é no sentido sofrido do termo. Solidariedade é um sacrifício, mas no sentido sagrado do termo, quando, sem sofrimento algum, mas com o regozijo da alegria espiritual, a alma se converte num canal de manifestação do divino, que sempre beneficia a todos, sem distinção.

A origem mágica desse sacrifício remonta ao tempo em que o próprio divino se sacrificou para plantar uma semente de si em cada ser humano, permanecendo aí, no centro do peito, oculto e exilado até que a consciência humana, pela própria decisão individual, a resgatar e fazer brilhar, lhe brindando com um canal transparente para sua glória e poder.

Além de ser esse o objetivo mais elevado de qualquer ser humano, é também uma perspectiva que pode ser experimentada aos poucos, em cada pequeno momento de solidariedade, por exemplo, sem grande alarde, apenas com cada pessoa fazendo a parte que lhe toca, soando a nota que lhe couber para que a grande e maravilhosa sinfonia cósmica se faça ouvir em alto e bom som.