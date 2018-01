Sol ingressa no signo de Aquário

20-1-12 – Das 8h41 até 19h50, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Sagitário está em sextil com Saturno e Netuno. No mesmo período, Sol ingressa em Aquário às 14h10, horário de verão de Brasília.

Da consciência individual à consciência grupal, este é o esquema mais imediato de nossa evolução como seres humanos.

Navegamos a maior parte do tempo pensando apenas em nós mesmos e tratamos nossos semelhantes como objetos que fazem parte de nosso jogo existencial, no qual o Universo inteiro gira em torno de nossos umbigos.

Porém, esse estado de coisas é um artifício mental, uma fantasia que nunca consegue se sustentar na realidade, a não ser pela produção de intenso sofrimento que empurramos aos nossos semelhantes como se nossas presenças não tivessem nada a ver com eles e elas.

A consciência grupal é o exercício de real e verdadeira interdependência de tudo com tudo, na qual o centro não está mais em nós mesmos, mas nas necessidades, anseios e objetivos do grupo de almas em que estamos inseridos.

Os grupos familiares, com suas dores e glórias, é o laboratório de treinamento para essa consciência grupal, e através desta afirmação vocês já podem imaginar o árduo trabalho que representa estabilizar essa consciência grupal.

Estamos acostumados a nos convencer de que podemos fazer coisas para nós mesmos desvinculadas desse grupo familiar, mas acontece que tudo que fazemos, pensamos e sentimos emite influências e magnetismo que afeta positiva e negativamente todas as pessoas que fazem parte desse grupo.

À medida que nos responsabilizamos por todas elas e refletimos sobre essa responsabilidade antes de empreender atos que supostamente não teriam nada a ver com elas, passamos também a criar uma aura de proteção que beneficia todas elas.

Isso também se exercita nos grupos empresariais, muito mais complexos porque as pessoas supõem que estão aí apenas como meio de subsistência e nada além.

Bom, tudo que está além disso é a mais real da realidade, enquanto que o trabalho empresarial como mero objeto de subsistência é a parte mais artificial e fantasiosa da história.

O ingresso do Sol no signo de Aquário e a iminência do início da Era de Aquário tornam propícia a reflexão sobre estes assuntos.

Próximo boletim será publicado às 19h50 de 20/1/12